Verabschiedung des Leiters der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung

„Es fällt mir nicht leicht, eine langjährige und anerkannte Führungskraft im Bereich Katastrophenschutz zu verlieren. Die angeführten beruflichen Gründe (Markus Dopfer kandidiert als erster Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Neuburg a. d. Kammel sowie auch für den Kreistag im Landkreis Günzburg) kann ich jedoch nachvollziehen“, sagte Landrat Hubert Hafner bei der Verabschiedung.Dem neuen Leiter Hans Dieter Beh stehen künftig als Stellvertreter Gerhard Selzle (auch Leiter der Drohneneinheit) sowie als zweiter Stellvertreter Stefan Martin zur Seite.Markus Dopfer wurde am 2. April 1998 zum Dienst im Katastrophenschutz bei der UG-ÖEL verpflichtet. Sein Amt als Leiter der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) trat er am 1. Januar 2000 an. Auch nach Ablauf der geleisteten sieben Pflichtdienstjahre im Katastrophenschutz blieb er der Unterstützungsgruppe als sogenannter „Althelfer“ treu.Während seiner Amtszeit hat der leidenschaftliche Feuerwehrler drei Fahrzeugbeschaffungen begleitet und die Einheit personell und technisch für die Zukunft ausgerichtet. Besondere Highlights waren für Dopfer die Indienststellungen eines Einsatzleitwagens 2 (ELW 2) und vor zwei Jahren die Inbetriebnahme einer Drohne.Durch sein lobenswertes Engagement trug er wesentlich dazu bei, die Einsatzbereitschaft und den Ausbildungsstand der UG-ÖEL über all die Jahre zu verbessern und auf hohem Niveau zu halten. Besonders freut es den scheidenden Leiter, dass die Einsatzbereitschaft der Einheit in all den Jahren ununterbrochen gewährleistet war und jederzeit auch große und längere Einsätze abgearbeitet werden konnten.In Erinnerung sind Dopfer dabei beispielsweise die großen Hochwasserlagen bei denen der ganze Landkreis betroffen war, der Trauerzugunfall in Jettingen oder der Großbrand in einem Sägewerk in Krumbach. Dankbar ist Dopfer insbesondere seiner Mannschaft, die stets bereit war, Zeit und viel Engagement in die Arbeit des Katastrophenschutzes zu investieren.Abschließend richtete Landrat Hafner noch ein paar persönliche Worte an Markus Dopfer: „Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie privat und beruflich für die Zukunft alles Gute und viel Glück und Gesundheit.“Info:Die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (kurz UG-ÖEL) ist eine Katastropheneinheit des Landkreis Günzburg. Wie ihr Name schon vermuten lässt, ist ihre Aufgabe die Unterstützung des Örtlichen Einsatzleiters (ÖEL) bei der Bewältigung eines großen Schadensereignisses oder eines Katastrophenfalls. Die UG-ÖEL ist in Neuburg a.d. Kammel stationiert. Die meisten Mitglieder leisten Ihren Dienst zusätzlich zu Diensten in anderen Hilfsorganisationen, fast alle bei ihrer örtlichen Feuerwehr.