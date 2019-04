Thomas Burghart ist der neue Behindertenbeauftragte der Stadt Günzburg Bei seiner Bestellung im Rathaus weiht er auch die neuen Treppenlifte ein

Der gelernte Industriekaufmann Burghart arbeitet in Ulm, ist aber mit Leib und Seele Günzburger. „Ich habe ja zu diesem Amt gesagt, weil ich möchte, dass jeder Mensch mit Handicap sich in unserer tollen Stadt frei bewegen und wohl fühlen kann“, erklärt der 38Jährige.Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über seine Bereitschaft, dieses Ehrenamt zu übernehmen. „Als Modellkommune ‚Bayern barrierefrei 2023‘ ist es uns ein Anliegen jeden Tag ein Stück besser, barrierefreier zu werden. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Weg mit uns gehen und uns als Betroffener sowie als Beauftragter der Großen Kreisstadt begleiten“, sagte Oberbürgermeister Jauernig. Thomas Burghart ist in seiner Funktion unter behindertenbeauftragter@guenzburg.de erreichbar.Gleichzeitig weihte Thomas Burghart die neuen Treppenlifte im Rathaus ein. Diese machen die Ebene 2 (Sitzungssaal) sowie Ebene 4 im Altbau des Schlosses rollstuhlgerecht zugänglich. „Mit einer Traglast von 225 kg, den Plattformmaßen von 100 x 80 cm und einer einfachen Bedienung können Personen im Rollstuhl nun die Treppenstufen überwinden. Bürger, die einen Rollator zur Hilfe benötigen, können auf einer Vorrichtung im Treppenlift Platz nehmen und die Stufen hinunter, bzw. hinauf fahren.“, erklärt Peter Haug vom Stadtbauamt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung helfen bei der Benutzung. Die Anschaffungskosten für die Treppenlifte betrugen ca. 30.000 Euro.Als weitere Maßnahme zur rollstuhlgerechten Nutzung wurden die NettenToiletten in Günzburg kürzlich um eine behindertengerechten Toilette im Ärztehaus am Stadtberg erweitert. Außerdem werden in die öffentliche Toilette neben der Stadtbücherei ein automatischer Türantrieb und ein Notruf-System eingebaut.