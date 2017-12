Steiff unterstützt den Tierschutzverein GLÜCKSNASEN- Limitiertes(auf 500) Teddybären Set -AUKTION STARTET AM 2.12.2017 gegen 20 UHR- LINK IM BERICHT-MIT ORIGINAL STEIFF SCHACHTEL

Das Gieneger Unternehmen stellt nicht nur Tiere her, sondern unterstützt auch den Tierschutz.Am Heutigen Samstag startet gegen 20 Uhr eine Versteigerung von einemLimitiertes Steiff Teddybären Set vom Sommer 2017. Dieses Set wurde Exclusiv für diese Auktion von der Firma Steiff zur Verfügung gestellt. Die Bären sind eine Anlehnung an die Musterbären der Harrods Farbserie von 1908 und in einer limitierten Auflage von 500 Stück im Handel zu Haben.DER ROTE BÄR HAT EINE GRÖSSE VON 20 CMDER GELBE BÄR HAT EINE GRÖSSE VON 18 CM