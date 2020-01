Dienstag, 14. Januar 2020, im Landratsamt Günzburg, Zi.-Nr. 2.83 sowie amMittwoch, 15. Januar 2020 im Bürgerhaus, Heinrich-Sinz-Straße 18 in Krumbach,jeweils in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen/Bürger mit ihren Fragen und Anliegen an Johanna Herold und an Stefanie Schuster-Kindig von der Seniorenfachstelle wenden.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.