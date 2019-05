Solarstromkampagne der Stadt Günzburg – Sonne tanken. In Günzburg. Machen Sie sich unabhängig und nutzen Sie die Sonnenkraft vom eigenen Dach.

Die Umsetzung der Energiewende ist eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit. Der langjährige Prozess gelingt nur, wenn der Ausbau der regenerativen Energien und die Entwicklung effizienter Technologien weiter forciert werden..Durch eine Solarstromkampagne möchte die Stadt Günzburg die Bürger und die Unternehmen auf das schlummernde Potenzial auf den zahlreichen Gebäudedächern aufmerksam machen. Ziel der Sonnen-Kampagne ist es, die Energiewende in der Stadt weiter aktiv voranzutreiben und die Wertschöpfung aus der Region für die Region zu erhöhen. Außerdem soll Bewusstsein entstehen, dass die Photovoltaikanlagen dank Eigenverbrauch und gesunkener Modulkosten eine wirtschaftliche Investition in eine nachhaltige Zukunft darstellen.Zum Auftakt der Kampagne veranstaltet die Stadt Günzburg einen Vortragsabend zum Thema „Photovoltaik, Stromspeicher und Elektromobilität“ am Donnerstag, 23. Mai, um 19Uhr im Panoramasaal der VR-Bank-Donau-Mindel. Im Vortrag spielt die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage eine zentrale Rolle. So tragen eine ausgereifte Technik und mittlerweile günstige Anschaffungskosten zur Wirtschaftlichkeit ebenso bei, wie die Möglichkeit des Eigenstromverbrauchs unter Einsatz entsprechender Speichertechnologien. Neben allgemeinen Informationen zur Planung und Nutzung einer Photovoltaikanlage wird Robert Immler vom Energie-und Umweltzentrum Allgäu auch auf das Solarkataster des Landkreises Günzburg eingehen.Mit diesem neuen Solarkataster haben die Bürger die Möglichkeit, virtuell eine Photovoltaikanlage zu planen, das eigene Solarvorhaben einzuschätzen und erste Antworten auf Wirtschaftlichkeit und Rentabilität zu bekommen. Ein Mitarbeiter der VRBank-Donau-Mindel eG wird über die Möglichkeiten der Finanzierung referieren. Im Verlauf des Vortragsabends stehen Experten der LEW AG, Energie Service Schwaben (ESS Kempfle), Elektro Strehle GmbH und der VR-Bank-Donau-Mindel eG, die als Kooperationspartner die Sonnenkampagne der Stadt Günzburg unterstützen, für Fragen zur Verfügung.