Seniorenfrühstück am 22. November Organisiert von der Nachbarschaftshilfe Leipheim

Neu im Programm der Nachbarschaftshilfe ist seit Juli das Seniorencafé. Das Café, das an unterschiedlichen Standorten stattfindet, ist ein zwangloser Termin für all jene, die mal raus aus dem eigenen Zuhause wollen. Nicht immer ist dabei ein Programm geboten – anwesend sind aber immer Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe, die sich von Zeit zu Zeit sicher besondere Punkte – von spannenden Vorträgen über saisonale Bastelstunden bis hin zu Spielnachmittagen überlegen werden. Aber wichtig ist bei diesem Seniorencafé vor allem die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, einen Kaffee zu genießen und das alles ohne Verpflichtung oder Anmeldung.Zum sechsten Seniorencafé, das diesmal ein Seniorenfrühstück ist, lädt die Nachbarschaftshilfe Leipheim am Freitag, den 22. November zwischen 9 und 11 Uhr in das Cafe/Bistro Rundum lecker im Zehntstadel ein. Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe stehen für Fragen rund um diesen ehrenamtlichen Dienst zur Verfügung, außerdem werden Programmpunkte der weiteren Seniorencafés vorgestellt.Das Seniorencafé kann ohne Anmeldung besucht werden, Getränke und Essen müssen selbst bezahlt werden.Seniorencafé im Cafe/Bistro Rundum lecker im Zehntstadel Schlosshof 2 89340 Leipheim Freitag, 22. November 2019 9-11 Uhr