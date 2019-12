Anzeige

Seniorencafé in der Blauen Ente am 11. Dezember Organisiert von der Nachbarschaftshilfe Leipheim

Die Nachbarschaftshilfe Leipheim lädt am 11. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr zu ihrem Seniorencafé ausnahmsweise in das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente ein – dort läuft seit 1. Dezember eine Krippenausstellung, die im Rahmen des Cafes besucht werden kann.



Seit mehr als einem Jahr existiert die Nachbarschaftshilfe Leipheim, ein rein ehrenamtlicher Dienst am Mitbürger, der in den letzten Monaten auch verstärkt nachgefragt wird. Nicht nur Senioren sondern auch junge Familien oder Alleinerziehende brauchen manchmal Hilfe – bei der Gartenarbeit, bei Amtsgängen oder in der Kinderbetreuung. Die Nachbarschaftshilfe Leipheim versucht hier zu vermitteln. Ansprechpartner ist Genovova Geyer (Telefon: 0163 -222 70 31, E-Mail: geyer@fz-stellwerk.de), die als Vermittlerin zwischen Hilfesuchenden und Hilfebietenden agiert.



Neu im Programm der Nachbarschaftshilfe ist seit Juli das Seniorencafé. Das Café, das an unterschiedlichen Standorten stattfindet, ist ein zwangloser Termin für all jene, die mal raus aus dem eigenen Zuhause wollen. Nicht immer ist dabei ein Programm geboten – anwesend sind aber immer Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe, die sich von Zeit zu Zeit sicher besondere Punkte – von spannenden Vorträgen über saisonale Bastelstunden bis hin zu Spielnachmittagen überlegen werden. Aber wichtig ist bei diesem Seniorencafé vor allem die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, einen Kaffee zu genießen und das alles ohne Verpflichtung oder Anmeldung.



Zum siebten Seniorencafé lädt die Nachbarschaftshilfe Leipheim am Mittwoch, den 11. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr in das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente ein. Unter dem Titel „Leipheimer Krippenwelten – Krippenbauer zeigen ihre Schätze“ läuft dort seit 1. Dezember eine neue Sonderausstellung, durch die es vor dem gemütlichen Zusammensein eine kurze Führung gibt. Zu sehen sind neben verschiedenen Krippen auch handgeschnitzte Figuren, die aus dem Holz der 600 Jahre alten Leipheimer Linde gefertigt sind. Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe stehen während des Seniorencafés außerdem für Fragen rund um diesen ehrenamtlichen Dienst zur Verfügung. Das Seniorencafé kann ohne Anmeldung besucht werden, Getränke und Essen müssen selbst bezahlt werden.



Seniorencafé im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente Stadtberg 1 89340 Leipheim Mittwoch, 11. Dezember 2019 15-17 Uhr

