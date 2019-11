Anzeige

Selbsthilfegruppe „Pflegende Angehörige Burgau-Holzwinkel-Jettingen/Scheppach“ trifft sich

Die Selbsthilfegruppe „Pflegende Angehörige Burgau-Holzwinkel-Jettingen/Scheppach“ trifft sich am Montag, 2. Dezember um 15 Uhr in den Räumlichkeiten des Krankenpflegevereins Burgau, Bleichstr.18, 89331 Burgau.

An diesem Nachmittag ist Ute Weindl, Märchenerzählerin mit Weihnachtsgeschichten und Erzählungen zu Gast.



Nähere Informationen erteilt die Fachstelle für pflegende Angehörige im Seniorenamt, Führer Alexandra unter der Tel. Nr. 08221/95-210

