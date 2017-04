Anzeige

Schuleinschreibung am Mindeltal-Gymnasium und der Mindeltal-Realschule Jettingen Scheppach – jetzt auch für Jungen

Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr das Mindeltal-Gymnasium und die Mindeltal-Realschule in Jettingen-Scheppach besuchen wollen, können sich vom 2. Mai bis 4. Mai von 7.30-16.00 Uhr und am 5. Mai von 7.30-12.30 Uhr im Sekretariat der Schulen (Hauptstraße 240 in Jettingen-Scheppach) anmelden. Die Schulleitung steht auch für Fragen zur gebundenen Ganztagesschule, zu Tagesschülern/-innen sowie zu Internatsschülerinnen zur Verfügung und informiert über die Medienausstattung in den Klassenzimmern, die geringen Klassenstärken, die individuelle Förderung, den sprachsensibler Fachunterricht, die fließenden Übergänge zwischen den Schularten, die Kooperation von Gymnasium und Realschule sowie die Übertrittsbedingungen aus Grundschule, Mittelschule, Realschule und Gymnasium in den verschiedenen Jahrgangsstufen. Es besteht auch die Möglichkeit zu einer individuellen Terminvereinbarung auch außerhalb der Einschreibungszeiten unter Tel. 08225/30770-0.

Gefällt mir