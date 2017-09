Radio 7 zahlt nach Hörerumfrage Kinderwunsch- Über 6.600 Hörer stimmten ab.

Daniela Weber aus Neu-Ulm nochmal eine Chance auf ein eigenes Kind bekommensoll und Radio 7 zahlt’s.„Mein Sohn wünscht sich ein Geschwisterchen!“Seit letzter Woche bewegt dieser Satz das Radio 7 Land. Nur leider ist das auf natürlichem Wege für Daniela und ihren jetzigen Mann aus Neu-Ulm nichtmöglich. Helfen könnte eine künstliche Befruchtung. Die ist aber teuer, alleine der Eigenanteil pro Behandlungszyklus beträgt 1.600 Euro. Damit der Traum von Daniela und ihrer Familie doch noch wahr wird, hat sie diesen Wunsch bei der Radio 7 Aktion „Radio 7 zahlt’s“eingereicht und wurde letzten Donnerstag auch gezogen. Aber als ihr Name bei Radio 7 im Programm genannt wurde, rief sie nicht in der vorgegebenen Zeitbei Sebastian Pauls vom neuen Radio 7 Morgenteam an ihr Traum platzteDoch die Geschichte bewegt das Radio 7 Land. Tausende Hörerinnen und Hörerhaben geschrieben und angerufen und sich dafür eingesetzt, dass Radio 7 dochnoch die Rechnung übernimmt. Allerdings müsstendafür die Spielregeln geändertwerden, denn die sind eindeutig: wer nicht rechtzeitig anruft, bekommt nichtsbezahlt.Also hat Sebastian Pauls beschlossen, die Hörerinnen und Hörer darüberabstimmen zu lassen schaltete unmittelbar nach derSendung ein entsprechendesFormular auf radio7.de frei und stellte die Frage „Dürfen wir Danielas Wunschrfüllen?“. Über 6.600 stimmten bis Montagmorgen insgesamt ab, 78% davon warender Meinung, in diesem Fall seieine Ausnahme absolut vertretbar.So schreb Daniela Brumann auf der Radio 7 Facebookseite beispielsweise: „Auf jeden Fall die Regeln brechen und den Wunsch erfüllen, das ist ein Wunsch des Herzens.“Daniela Weber konnte ihr Glück kaum fassen,als ihr Sebastian Pauls heute Morgen die Entscheidung mitteilte. „Danke!“–mehrbrachte die Neu-Ulmerin nicht raus, der Rest ging in den Tränen unter.