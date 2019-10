RADIO 7 DRACHENKINDER-5 cm für den guten Zweck-Sozialminister Manfred Lucha enthüllt mit Drachenkinder Yannick und Joshua die Briefmarke

Der Minister Lucha freut sich, diese tolle Briefmarke bereits zum vierten Mal enthüllen zu dürfen „wir werden diese schöne Winter-Briefmarke wieder für die Weihnachtspost des Ministeriums verwenden und ich hoffe, dass viele Firmen und Privatpersonen unserem Beispiel folgen“, so Lucha am Freitag in Weingarten. Dieser Wunsch ist gar nicht mal abwegig, denn die Briefmarke kommt immer noch an. Im letzten Jahr konnten allein durch diese Aktion 25.000 Euro an die Drachenkinder gespendet werden. Auch der Geschäftsführer von Südmail, Thomas Reiter blickt dem Ganzen positiv entgegen: „es würde uns außerordentlich freuen, wenn wir diesen Erfolg in unserem diesjährigen Jubiläumsjahr nochmals wiederholen könnten.“ Die Leiterin der Drachenkinder Ursula Schuhmacher würde sich über solch einen Erfolg ebenfalls freuen. Nicht nur, dass man mit den Spendengeldern vieles bewegen könne, auch die Idee der Drachenkinder wird durch die Briefmarke nach außen getragen. „Seit Bestehen unserer Aktion haben wir mit mehr als sieben Millionen Euro über 2.000 Familien, Einrichtungen und Projekte in unserem Sendegebiet unbürokratisch und schnell unterstützt“, so Schuhmacher. Die Drachenkinder-Briefmarke 2019 kostet 75 Cent. Mit ihr können Standardbriefe über die blauen Briefkästen von südmail bundesweit verschickt werden. Briefmarken gibt’s im Onlineshop oder vor Ort beim regionalen Einzelhandel überall dort wo ein blauer Briefkasten steht.