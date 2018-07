Paukenschlag bei der Mitgliederversammlung der Katzenhilfe Augsburg  Insgesamt 12 Mitglieder kündigen bei der Mitgliederversammlung auf einen Schlag-Schwere Vorwürfe gegen die Vereinsvorsitzende

Paukenschlag bei der Mitgliederversammlung der Katzenhilfe Augsburg und Umgebung. 12 Mitglieder, wovon an der Mitgliederversammlung acht aktuell ausgetreten sind, haben einen dreiseitigen Brief an den Vorstand der Katzenhilfe Augsburg verfasst, in dem sie ihren Austritt aus dem Verein ankündigen.

Einige Mitglieder sind bereits vorher ausgetreten, sodass insgesamt 14 Unterzeichner dem Verein den Rücken gekehrt haben. Aus dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, werden u. a. der ersten Vorsitzenden, Frau Birgit Miller, schwere Vorwürfe gemacht. Die Unterzeichner bemängeln dabei, dass Verbesserungsvorschläge, Hilfsangebote, die die Pflegestellen betreffen, aber auch in Bezug auf die Vermittlung der Tiere, die Gestaltung der Homepage oder ein neuer Flyer, wurden immer wieder kategorisch abgelehnt wurden. „Unsere Bemühungen“, wie es im Wortlaut des Briefes heißt, „wurden schnell und nachhaltig unterbunden .Es wurde erwartet, dass sich diejenigen, die ihre Hilfe angeboten haben, sich spätestens bis Sonntag beim Vorstand melden, um die Zeiten verbindlich mitzuteilen. Welche Aufgabe wer bekam, lag im Ermessen des Vorstandes.War es einem Mitglied aus verschiedenen Gründen nicht möglich, verbindliche Termine einzuhalten, wurden anschließendsämtliche Hilfsangebote dieser Person schlichtweg ignoriert.Die Unterzeichner des Briefes zeigten sich daher auch verwundert über die Beschwerden und Klagen seitens der Vorstandschaft bezüglich der fehlenden Hilfsbereitschaft der Mitglieder. „ Dies hätte laut Vorstand zur Folge, dass dieser nun vollkommen überlastet sei und nicht mehr in der Lage, die Vereinsaufgaben im Alleingang vollumfänglich zu bewältigen.“Haben Mitglieder Aufgaben übernommen ( auch um den Vorstand zu entlasten), kam dieser trotz des kommunizierten Zeitmangels zur Einsatzstelle. In dem Brief heißt es weiter: “Wir vermuten, dass dies aus Gründen der Kontrolle unserer Arbeit geschah.Das Kontrollieren wurde auch in anderen Bereichen angewandt. Mitgliederprofile bei Facebook standen unter Beobachtung und in Freundeslisten wurde eingesehen um „falsche Freundschaften“ vorzuhalten. Außerdem wurden Mitglieder kontrolliert, welchen Status sie bezüglich der Katzenhilfe in deren Facebook Profilen angegeben haben oder ob es zu den Zeit die sue für die Hilfe bei der Katzenhilfe angegeben haben, anderen Vereinen ebenfalls Bereitschaft zur Hilfe angeboten haben.

Vorwürfe gehen bis in den Privaten Bereich

Der erste Vorstand profitierte in den vergangenen Jahren davon, dass einige von den Unterzeichnenden auch im privaten Bereich Hilfe angeboten haben.Diese Hilfsangebote kamen freiwillig von den Mitgliedern, da der Vorstand immer wieder mit seinem schlechten gesundheitlichen Zustand und der Überforderung bezüglich der Vereinsarbeiten kokettiere.Bei der Renovierung der Eigentumswohnung wurde ihr unter die Arme gegriffen, private Einkäufe erledigt, die Eigentumswohnung geputzt, Katzentoiletten gereinigt, Keller und Garage aufgeräumt und vieles mehr. Wer sich daran nicht beteiligte, hat sich als undankbar erwiesen. Wenn man sich um die persönlichen Befindlichkeiten des Vorstands nicht kümmerte, sich z. B. sich nicht regelmäßig zu meldete um sich sich nach dem Befinden zu erkundigen, erwies man sich in den Augen der Vorstandschaft als undankbar.Auch hier, betonen die Unterzeichner, galt man sehr schnell als empathielos, wenn diese erwartete Fürsorge nicht vollumfänglich und zur vollsten Zufriedenheit des Vorstandes erfolgte.Den Mitgliedern wurden willkürliche Fehler unterstellt, wie z. B. beim Fangen der Tiere, der Tiervermittlung, der Spendenfutterverteilung, der Revision oder dem Flohmarktverkauf.Dass Fehler passieren, streiten die Mitglieder nicht ab. Diese wurden allerdings nicht in einem Vier-Augen-Gespräch analysiert um Lösungsansätze zu finden. Vielmehr wurden diese Fehler des Mitglieds von der Vorstandschaft sehr schnell nach außen kommuniziert, um seinen Unmut darüber auf sehr unfreundliche Weise kund zu tun.Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik wurde als persönlichen Angriff auf den ersten Vorstand gewertet. Vereinsmitglieder wurden verbal und schriftlich angegriffen und auch psychisch unter Druck gesetzt. Abschließend heißt es in dem Schreiben, dass der Verein noch viel mehr gute Arbeit leisten könne, da es viele Menschen gibt, die mit Herzblut für den Verein arbeiten. Allerdings müsse der Vorstand hinter seinen Mitgliedern stehen anstatt gegen sie zu arbeiten.Abschließend heißt es in dem offenen Brief, dass die Unterzeichner der Meinung sind, die Vorsitzende wäre besser beraten, ihre Gesundheit wiederherzustellen, und dass der Verein und das gesamte Vereinsleben von einem körperlich gesunden und stabilen Vorstand sehr profitieren würde.