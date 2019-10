Anzeige

Neuer Sand für die Pflasterfugen in der Altstadt

Die Stadt Günzburg wird in der Woche ab dem 28. Oktober in der Altstadt die Fugen aller Pflasterflächen nachsanden. Auch die gepflasterten Bereiche des Stadtbergs von der Günzbrücke in Richtung Altstadt werden nachgesandet. Hier kann es zu kurzfristigen Behinderungen des Verkehrs kommen. Da hierzu geeignete Witterung erforderlich ist, können diese Arbeiten mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Gefällt mir