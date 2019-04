Neuer Pausenbereich an der Maria-Theresia-Mittelschule Schüler freuen sich über Pausenhof - Gebaut hat ihn der städtische Bauhof

Ein paar Zahlen zum neuen Pausenbereich der Maria-Theresia-Mittelschule: 550 Quadratmeter Pflasterfläche, 132 Quadratmeter Allwetter-Bewegungsbereich, 50 Tonnen Sitzsteine und Randeinfassungen, eine Kostenschätzung von 350.000 Euro, zur Verfügung stehende Mittel in Höhe von 180.000 Euro – und doch konnte jetzt der neue Pausenbereich freigegeben werden. Das Stadtbauamt übernahm die Bauleitung, die Beschaffung der Baumaterialien und plante die Ausführung. Ein Planungsbüro stand für spezielle fachliche Fragen zur Verfügung.Die Umsetzung übernahm der städtische Bauhof. „Sie haben ganz maßgeblich zum Gelingen dieses Projekts beigetragen“, bedankte sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei Frank Wagner, dem stellvertretenden Leiter des Bauhofs und seinem Team. Die Untergrundvorbereitung, Pflasterarbeiten, die Randeinfassungen, das Planieren der Sportfläche, die Kanalarbeiten sowie das Verlegen von Leerrohren für Elektrokabel führte allesamt der Bauhof aus.Die Schule wurde von Anfang an in die Planungen eingebunden. Das neue Spielgerät, ein Kletterwürfel, wurde über eine Umfrage ausgewählt. Der bestehende Baumbestand wurde durch eine neue Bepflanzung ergänzt.