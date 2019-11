Neubürgerempfang kam gut an bei den Gästen Ämter der Stadt stellten sich mit ihren Aufgaben & Projekten vor

Ein Interview zu Beginn des Empfangs brachte spannende Informationen zu Tage: Aus Brasilien und Thailand stammen die am weitesten weg gezogenen Neubürger. Zum Großteil stammen sie aus der näheren Gegend oder aus den Ballungszentren Augsburg/München/Stuttgart. Sie schätzen die Verkehrsanbindung, die Gesundheitsversorgung, das Bildungsangebot, aber auch die geringere Anonymität, den ländlichen Raum und die Natur. Meistens war die Liebe der Grund für das neue Zuhause in Günzburg oder die Verbundenheit zur Familie.Oberbürgermeister Jauernig freute sich über das Lob an die Stadt und gab den Anwesenden im Namen der Stadtverwaltung mit: „Wir sind gerne Ihr Ansprechpartner und geben Hilfestellung, wo wir können. Kommen Sie auf uns zu!“