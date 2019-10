Anzeige

Nächstes Mietcafé in Günzburg am 7. November 2019

Das nächste Mietcafé in Günzburg startet am Donnerstag, 7. November 2019. Menschen, die Beratung rund um das Thema „Wohnen“ wünschen, können sich kostenlos von Ehrenamtlichen von „Günzburg hilft“ und Auswege- Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit des SKM Günzburg beraten lassen.



Integrationslotsin Antje Mühlenbein vom Landratsamt weist darauf hin, dass bei den Beratungen keine Wohnungsvermittlung stattfindet. Die Teilnehmenden erhalten Informationen und individuelle Beratung zu ihrem persönlichen Anliegen. Außerdem bekommen sie Werkzeuge mit auf den Weg, mit denen sie Hilfe zur Selbsthilfe erfahren.



Um dies besser zu erreichen, ist das Mietcafé nun in jeweils eine Stunde aufgeteilt. In dieser Zeit gibt es einen kleinen Fachvortrag zu einem Wohnungsthema und anschließend erfolgt dann die individuelle Beratung.



Die erste Beratungsstunde findet von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr und die zweite von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Landratsamt Günzburg statt.



Wegen einer internen Veranstaltung treffen sich Interessierte diesmal nicht in der Cafeteria, sondern ausnahmsweise im Raum 2.63. Da das Landratsamt um 18:00 Uhr die Türen schließt, ist es wichtig, dass Interessierte vor 18:00 Uhr anwesend sind.



Das letzte Mietcafé Günzburg des Jahres findet dann am Donnerstag, 5.Dezember 2019 wieder regulär in der Cafeteria zu den oben genannten Zeiten statt.

Gefällt mir