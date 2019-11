Leipheimer Krippenwelten Krippenbauer zeigen ihre Schätze

Der Historische Arbeitskreis und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Susanne Anwander begaben sich bereits im September auf die Suche nach verborgenen Krippenjuwelen in Leipheim – und sie wurden fündig: Zwei ansässige Spezialisten waren bereit, dem Museum Teile ihrer Sammlung zur Verfügung zu stellen. Heinz Martin und Günter Leucht bauen in ihrer Freizeit seit vielen Jahren hochwertige Krippen, die optisch ein breites Spektrum umfassen: Von der klassischen opulent-orientalischen Krippe über rustikal-alpenländische Versionen bis hin zu Laternen- oder Wandkrippen. Viele Teile von den Figuren bis hin zur Kulisse sind handgearbeitet und jede der Krippen ist ein absolutes Unikat. „Unsere Weihnachtsausstellung wird einen wunderbaren Querschnitt durch das Schaffen und Können dieser beiden Experten bieten“ erläutert Susanne Anwander, „wir können stolz darauf sein, solche Schätze in Leipheim zu haben.“Noch ein anderer Schatz fand seinen Weg als Dauerleihgabe ins Museum: Eine Krippe aus dem Nachlass von Rupert Deiring. Der dritte Leipheimer Krippenbauer, dem das Museum vor Jahren bereits eine eigene Ausstellung widmete, verstarb im Frühjahr. „Wir sind sehr traurig über Herrn Deirings Tod“ erklärt Susanne Anwander, „aber indem wir seine größte Krippe bei uns zeigen, möchten wir ein Stück Erinnerung an ihn lebendig halten. Seine Werke bleiben.“Neben den Krippen zeigt die Sonderausstellung auch andere Werkstücke der Krippenbauer, wie einzelne Figuren oder eine prachtvolle Gloriole (einen Strahlenkranz mit Engel), die die Virtuosität ihrer Schöpfer unter Beweis stellen. Zu den ganz besonders wertvollen Stücken gehören von Heinz Martin geschnitzte Krippenfiguren aus dem Holz der 600 Jahre alten Leipheimer Linde, die erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.Im letzten Moment ergänzt außerdem eine weitere Krippe die Sonderausstellung: Es ist die geschnitzte Krippe von Sigmund Baur, die üblicherweise in der Weihnachtszeit die Taufkapelle von St. Veit schmückt. Aufgrund der Bauarbeiten in der Kirche wird sie dieses Jahr ausnahmsweise im Foyer der Blauen Ente aufgestellt. Die Weihnachtsausstellung wurde vom Blaue-Ente-Team gekonnt und effektvoll in Szene gesetzt, so dass sich die Besucher von den wunderbaren Krippenwelten verzaubern lassen können.Wem die Ausstellung alleine nicht genügt, der hat am Sonntag, den 29.12.2019 und am Sonntag, den 5.1.2020 jeweils um 15 Uhr die Möglichkeit zum „Gespräch mit den Krippenbauern“. Heinz Martin und Günter Leucht führen dann persönlich durch ihre „Krippenwelten“, erzählen von ihrem Werdegang als Krippenbauer und beantworten Fragen. Die Teilnahme ist im Museumseintritt enthalten.