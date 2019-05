Anzeige

Landtagsvizepräsident kommt nach Günzburg

Am 19. Mai ist Internationaler Museumstag – und zugleich der letzte Öffnungstag der Wanderausstellung „Vergissmeinnicht“ im Heimatmuseum Günzburg. Zu diesem Anlass wird der Erste Vizepräsident des Bayerischen Landtags und Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, einen Vortrag zu Erinnerungskultur und jüdischem Leben in Bayern halten. Der Vortrag beginnt um 14.30 Uhr im Rokokosaal des Heimatmuseums. Im Anschluss enthüllen Schüler des Dossenberger-Gymnasiums im Treppenhaus des Museums ihr Kunstprojekt „Stecht mit uns in See“, bei dem sie die Ausstellungsbesucher zum Falten von Papierschiffchen eingeladen haben. Das Museum ist am Sonntag, den 19. Mai von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

