Landratsamt Günzburg und Dienststelle Krumbach am 27. Dezember geschlossen

Das Landratsamt Günzburg einschließlich LandkreisBürgerBüro und die Dienststelle Krumbach im dortigen Kreishaus sowie die Verwaltung des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes in Leipheim bleiben am Freitag, 27. Dezember 2019, geschlossen. An diesem Tag sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch telefonisch nicht zu erreichen.

Geschlossen ist auch an Hl. Abend und an Silvester.

An den beiden Montagen, 23. und 30. Dezember ist die Kreisverwaltung zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet.



Die Übergabe von Wahlvorschlägen zur Landrats- und Kreistagswahl ist am Freitag, 27.Dezember 2019, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 13.00 Uhr möglich. Um vorherige telefonische Kontaktaufnahme unter der Tel.-Nr. 08221/95-205 wird gebeten.

