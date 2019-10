Kursangebot im November im Kreislehrgarten Krumbach und eine Terminänderung

Den Abschluss der Vortragssaison im Kreislehrgarten bildet der ganztätige "Gartenpfleger-Grundkurs auf Kreisebene“ am Samstag, den 16. November, Beginn ist 9:00 Uhr, Ende ca. 16:00 Uhr.Die Kreisfachberaterinnen für Gartenkultur am Landratsamt Günzburg berichten über Neues und Bewährtes aus der Gartenpraxis und stellen alte und neue Apfelsorten für den Hausgarten vor. Außerdem informiert ein Gastreferent über Nützlinge im Garten.Die Kurse finden alle im Kreislehrgarten Krumbach (südlich Krankenhaus) statt.Für das allgemeine Programm wird ein Kostenbeitrag von je 5 Euro erhoben.Die Gartenpfleger-Grundkurse auf Kreisebene sind für Mitglieder der Gartenbauvereine kostenlos, Nichtmitglieder zahlen pro Tag 15 Euro.Vorherige Anmeldung bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur am Landratsamt in Günzburg unter Tel. 08221/95-752 oder -753 ist erforderlich.