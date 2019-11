KLIMASTREIK AUCH IN GÜNZBURG AM KOMMENDEN FREITAG

Dies hat zur Folge, daß am kommenden Freitag wieder bundesweit Tausende Menschen auf die Straße gehen um effektive Klimaschutzmaßnahmen von der Politik einzufordern.Die Günzburger Allefürsklima Gruppe, ein Zusammenschluss von Fridaysforfuture und parentsforfuture hat in den letzten Wochen auch einen Forderungskatalog mit Maßnahmen zum Klimaschutz im Landkreis und der Stadt Günzburg erarbeitet und den Kommunalpolitikern vorgelegt.Mit der Stadt Günzburg gab es Gespräche. Weitere mit Kommunalpolitikern sind geplant.Die Gurppen werden sich am kommenden Freitag ebenfalls an dem Streik beteiligen. In Günzburg beginnt der Streik um 15 Uhr um vielen die Möglichkeit der Teilnahme zu ermöglichen. Treffpunkt ist wie das letzte mal am Marktplatz in Günzburg