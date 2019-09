Kinder gestalten Weihnachtskarten

Günzburg : Erziehungsberatung |

Malwettbewerb für eine Weihnachtskarte!

wir suchen kleine und große Künstler



die Erziehungsberatungsstelle Günzburg lädt alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren ein, am Malwettbewerb für die Weihnachtskarte der Beratungsstelle teilzunehmen. Das Gewinnerbild wird die Weihnachtskarte (oder e-card) der EB Günzburg schmücken und die schönsten Festwünsche des Jahres an zahlreiche Empfänger ausrichten.



So könnt Ihr teilnehmen:



Das Thema des Malwettbewerbs ist „Weihnachtskarte 2019“.

Malt, oder gestaltet ein Bild zu diesem Thema auf einem DIN A4 Blatt.

Es dürfen keine Buchstaben oder Zahlen im Bild vorkommen wie z.B. Namen, Wünsche, usw.Die Wahl der Materialien bzw. die Art des Werks ist frei (z.B. Malerei, Collage)



Die Werke sollen im Format DIN4 i(n einem ungeknickten Umschlag) an uns geschickt werden.



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

Stichwort „Malwettbewerb“

Hofgartenweg 8

89312 Günzburg



Teilnahmezeitraum ist vom 01.10. -15.11.2019



Gewinnen könnt Ihr Legoland-Eintrittskarten und Kinogutscheine



Unter allen Einsendungen entscheidet sich das Beratungsteam für verschiedene Kunstwerke aus unterschiedlichen Altersgruppen.

Bei Einreichung des Kunstwerks sollten Name, Familienname und Alter des Kindes sowie Telefon-Nummer und E-Mail-Anschrift eines Elternteils in der E-Mail ersichtlich sein. Es gilt nur eine Einsendung pro Kind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit der Teilnahme erklärt sich jede/r Teilnehmer/in damit einverstanden, dass das Bild von der Beratungsstelle ausgestellt oder verwendet werden darf.