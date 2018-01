Gutscheinheft für Neubürger jetzt in der 3. Auflage Willkommensgeschenk mit 20 Gutscheinen lädt zum Kennenlernen der Stadt ein

Familie Fink steht kurz vor dem Umzug in ihr neugebautes Heim in Nornheim. „Wir sind beide ursprünglich aus dem Landkreis und uns zieht es jetzt zurück zu den Wurzeln“, erzählt Sabrina Fink.Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich, dass die junge Familie in Günzburg mit ihrem Eigenheim ein neues Zuhause gefunden hat.Im BürgerSerciveCenter (BSC) im Rathaus liegen jetzt wieder 3.000 Scheckhefte für Neubürger bereit. „Der Großteil der bisherigen Gutschein-Anbieter ist wieder dabei. Das zeigt uns eine positive Einstellung der Günzburger Wirtschaft zu diesem Willkommensgeschenk - ein schönes Zeichen für unsere Neubürger“, sagt Jauernig.Und wo zieht es sie als Erstes hin? Ins Waldbad soll es im Sommer auf jeden Fall gehen, meinte Sabrina Fink nach kurzem Durchblättern und ihr Sohn lacht verständnisvoll