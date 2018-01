Günzburg:Haushaltsbefragung für den Mikrozensus startet

2018 wird im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbefragung durchgeführt. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik werden dabei im Laufe des Jahres rund 60 000 Haushalte in Bayern von besonders geschulten und zuverlässigen Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr auch zu ihrer Wohnsituation befragt.Da heuer Befragungsbezirke in unserer Gemeinde liegen, sind wir gebeten worden, auf die Befragung aufmerksam zu machen und die Rechtmäßigkeit der Erhebung zu bestätigen. Die Pressemitteilung des Bayerischen Landesamt für Statistik finden Sie auf unserer Website: http://www.guenzburg.de/aktuelles/nachrichten/ Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Die Ziehung der Stichprobe der Haushalte erfolgt nach einem bundeseinheitlichen mathematischen Zufallsverfahren.