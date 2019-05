Anzeige

Günzburg/ Nornheim:Straßenarbeiten in Nornheim

Von Dienstag 21. Mai bis voraussichtlich Freitag 24. Mai finden in Nornheim Arbeiten am Asphaltbelag statt. Der Kreuzungsbereich der Sankt-Erhard-Straße und der Dr.-Friton-Straße wird für den Fahrverkehr voll gesperrt.



Eine innerörtliche Umleitung mit Einbahnverkehr wird beschildert. Entlang der Umleitungsstrecken kann in dieser Zeit nicht geparkt werden.

