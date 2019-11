Große Jugendbefragung der Stadt

Alle 14- bis 20-Jährigen bekommen in den nächsten Tagen einen Brief mit einem Fragebogen. Ziel der Befragung ist es herauszufinden, wie es den Jugendlichen geht, was sie gerne machen und was in Günzburg noch fehlt. Gemeinsam mit den Jugendlichen will die Stadt altersgerechte Angebote gestalten. Vom 2. Bis 20. Dezember läuft die Rückmeldefrist – per Brief oder auch online unter www.soscisurvey.de/jugendbefragunggz2019.Nach der Auswertung werden die Ergebnisse präsentiert, Ideen zur Mitgestaltung gesammelt und zusammen mit den Jugendlichen Projekte angestoßen und umgesetzt.Die Stadt freut sich über eine rege Rückmeldung.