Gesprächskreis für pflegende Angehörige in Ichenhausen

Der Gesprächskreis für Pflegende Angehörige in Ichenhausen und Umgebung trifft sich am Donnerstag, 10. Oktober 2019 um 14:30 Uhr im Ernst-Ott-Seniorenzentrum, Parkweg 14, Ichenhausen. An diesem Nachmittag wird der Apotheker Armin Müller aus Kötz über das Thema „Erkältungskrankheiten natürlich behandeln“ informieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Pflegenden Angehörigen bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Interessierte sind herzlich willkommen.

Nähere Informationen erteilt die Fachstelle für pflegende Angehörige des Landratsamtes Günzburg, Regina Schütz unter der Tel.-Nr. 08221/95-224 oder die Ökumenische Sozialstation, Marianne Fetzer unter der Tel.-Nr. 08223/9685-30.

