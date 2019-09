Anzeige

Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige Günzburg trifft sich am Mittwoch, 2. Oktober 201, um 14:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Bezirkskrankenhauses, Haus 40, Laienhilfe.



An diesem Nachmittag ist Dagmar Rothermel von der Praxis für mentale, seelische und körperliche Gesundheit in Krumbach mit dem Thema “Energetische Anwendungen zur Lösung von Blockaden und Anspannungen“ zu Gast.

Interessierte sind herzlich willkommen.



Wer außerplanmäßig seinen Angehörigen für das Cafè Vergissmeinnicht anmelden will, meldet sich vorher unter der Nummer 08221/95-210.



Nähere Informationen erteilt die Fachstelle für pflegende Angehörige im Seniorenamt, Landratsamt Günzburg, Alexandra Führer unter der Tel. Nr. 08221/95-210.

Gefällt mir