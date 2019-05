Frühjahrstreffen der Vereine Volksfest-Müllvermeidung und neue Kulturprojekte auf der Tagesordnung

Gute Nachrichten brachte Georgine Fäßler, die Organisatorin der städtischen Feste, zum Volksfest 2019 mit: „Unser Eröffnungsumzug am 9. August kann wie gewohnt stattfinden.“ Ursprünglich hatte die Deutsche Bahn Bauarbeiten an der Bahnunterführung zum Auweg für Anfang August angekündigt.Den größten Part des Abends hatte die Umweltfachkraft der Stadt Günzburg, Christine Hengeler. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Gerhard Jauernig übergab sie symbolisch das neu ausgestattete Spülmobil wieder an die Vereine. Verwaltet wird es weiterhin vom Schützenverein Deffingen. Christine Hengeler stellte den Vereinsvertretern zudem die Aktion „Hab’s dabei. #GZplastikfrei“ vor. In den nächsten Wochen werden Geschäfte mit dem Aufkleber ‚Hab’s dabei‘ darauf aufmerksam machen, dass die mitgebrachten Becher dort mit Heißgetränken befüllt werden können. Bisher ist das nur sehr vereinzelt möglich. Die umweltschädlichen To-go-Becher haben dann in Günzburg keinen Platz mehr. Hierfür kann man bei der Tourist-Information einen Porzellan- oder Thermobecher erwerben. Selbstverständlich funktioniert das Befüllen auch mit jedem anderen sauberen Mehrwegbecher. Die Günzburger Cafés, die Heißgetränke zum Mitnehmen verkaufen, wurden angeschrieben und zum Mitmachen eingeladen. Die Resonanz ist sehr positiv: zum Start sind bereits elf Betriebe dabei. Ein Aufkleber sowie weiteres Informationsmaterial wird sie demnächst auszeichnen. Doch mit den Bechern soll nicht Schluss sein. Ziel ist es, dass auch andere Lebensmittel, wie z.B. Wurst, in mitgebrachten Behältnissen gekauft werden können. „Sie bringen Ihre Dose mit und stellen diese auf ein Tablett, welches sich vor der Theke befindet. Die Verkäuferin füllt dort Ihre Waren ein, verschlossen wird die Dose wieder von Ihnen selbst“, erklärt Christine Hengeler das gesetzlich erlaubte Verfahren. In der anschließenden Diskussion ging es einigen Vereinsvertretern um den Getränkeausschank in der Rebayhalle. Aus Sicherheitsgründen sind dort Gläser verboten. Die Vereine möchten aber gerne auf die derzeit verwendeten Einweg-Plastikbecher verzichten. Oberbürgermeister Jauernig freute sich über das Engagement: „Sie reden nicht nur von Nachhaltigkeit, Sie wollen sie auch umsetzen.“ Zusammen mit der anwesenden Sportreferentin Martina Haltmayer versprach er, die Anschaffung einer Industriespülmaschine und spülmaschinengeeigneten Mehrwegbechern zu prüfen. Diese sollen dann allen Veranstaltern in der Sporthalle zur Verfügung stehen.Den ersten Günzburger Fotokalender 2020 stellte Julia Ehrlich, Pressesprecherin der Stadt Günzburg vor. Bis zum 15. September sind Bürger eingeladen, Bilder mit für sie besonderen oder typischen Günzburg-Motiven, einzureichen. Zusätzlich dürfen Vereine und Vereinigungen bis zum 1. September ihre öffentlichen Termine einreichen, die dann abgedruckt werden. Außerdem wies Julia Ehrlich auf das neue Vereinsregister auf der städtischen Webseite hin. Dieses musste im letzten Jahr gelöscht werden, da es nicht DSGVO-konform war. „Inzwischen haben wir ein passendes Formular, allerdings müssen Sie sich alle neu eintragen. Wir durften die alten Adressen nicht behalten. Ich lade Sie aber ein, diese kostenlose Präsentationsfläche zu nutzen. Außerdem geben Sie den Bürgern so die Chance, ein gesammeltes Werk aller Günzburger Vereine vorzufinden“, so die Pressesprecherin. Für die Vereine soll zusätzlich ein Email-Verteiler entstehen, der es möglich macht, im Verlauf des Jahres einfacher miteinander zu kommunizieren und nicht nur zu den zwei Treffen im Jahr.Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann verteilte die Flyer zum diesjährigen Kultursommer und stellte die neuen Projekte vor. Der Kultursommer beginnt mit dem Familientag am 2. Juni. Am 20. Juli wartet ein weiterer Höhepunkt: am Abend heißt es „Günzburg tanzt“ auf dem Marktplatz. Im Herbst wird es zudem einen Workshoptag für die Vereine geben.Oberbürgermeister Gerhard Jauernig schloss den Abend, der mit einem gemütlichen bayerischen Fest ausklang: „Es ist nicht aufzuwiegen, was unsere Vereine leisten. Ihre Arbeit ist unbezahlbar. Wir versuchen als Stadtverwaltung Rahmenbedingungen zu schaffen, die es zur Freude machen, sich zu engagieren. Alles andere ist Ihr Verdienst. Herzlichen Dank dafür!“ Das gewachsene Wir-Gefühl in der Stadt, die gegenseitige Hilfestellung und Abstimmung mache ihn stolz. „‚Vereint. In Günzburg‘ soll unser Programm auch in den nächsten Jahren sein“, sagte Jauernig.