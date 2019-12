Anzeige

Feuerwehr-Sirenenprobe am kommenden Samstag

Am Samstag, 28.12.2019 werden wieder alle Feuerwehr-Alarmsirenen im gesamten Landkreis auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Die Alarme ertönen hierzu ab 11.30 Uhr im Inspektionsbereich Krumbach, anschließend im Inspektionsbereich Burgau und danach im Inspektionsbereich Günzburg. Mängel an den Sirenen oder den Lautsprecheranlagen im Feuerwehrgerätehaus sollen vom Kommandant oder einem Beauftragten zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr unter Telefon 08221 / 95-283 gemeldet werden. Zusätzlich wird der Hinweis auf den Probealarm auch in der Bürgerinfo & Warnapp BiWAPP erscheinen.

Gefällt mir