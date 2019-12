Es weihnachtet in Günzburg Schüler der Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg gestalten Baumschmuck

Tatkräftig unterstützt wurden die Jugendlichen von ihren Lehrkräften Angela NeumeierWiener sowie Tanja Hagemann, die ihnen mit sachkundigen Tipps zur Seite standen. Über 95 Holzelemente sind so in 55 Schulstunden zusammengekommen und zieren seit Anfang Dezember den Weihnachtsbaum. „Die Schülerinnen und Schüler haben sich unglaubliche Mühe gemacht, um die ganze Stadt mit dem tollen Baumschmuck zu erfreuen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig beim gemeinsamen Fototermin. Als Dank für so viel Engagement spendierte der Oberbürgermeister den Klassen Kinderpunsch und Lebkuchen.Der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz ist mit 1400 LED-Lichtern ausgestattet. In diesem Jahr hat die Stadt Günzburg außerdem die Weihnachtsbäume in Deffingen und Riedhausen, sowie die Lichtmotive in der Jahnstraße auf umweltfreundliche LEDBeleuchtung umgestellt.