Erster veganer Weihnachtsmarkt ein voller Erfolg- Food Truck am Sonntag Nachmittag ausverkauft

Menschentrauben bewegten sich zu der Jugendbildungsstätte, um noch kleine Weihnachtsgeschenke oder vegane Leckereien zu erwerben. Die Stände waren im ganzen Haus verteilt. Ein Stand hatte zum Beispiel Jeans Hosen recycelt und verkaufte daraus gemachte Taschen, Geldbeutel und vieles Anderewurde feilgeboten. Bei einem weiteren Stand konnte man sich über viele vegane Themen informieren. Verschiedene Vorträge informierten die Besucher auch über verschiedene vegane Themen.Bereits ausverkauft waren am Sonntag Mittag die Lose der Tombola. Einer der beiden Foodtrucks war bereits Sonntagmittag ausverkauft.Dementsprechend lang waren die Schlangen an den anderen Ständen, die allerhand Leckereien und Getränke für Gaumen und Magen angeboten haben. Dem vernehmen nach ist eine Neuaflage im kommenden Jahr geplant. Was noch besonders zu bemerken ist, daß die Stimmung leger war, es trotz langer Wartezeiten keine Rangeleien gab,und das ein freundlicher Umgang untereinander herrschte. Eigentlich so, wie man es sich wünscht Einige Bilder von dem Markt haben wir hier zusammengestellt