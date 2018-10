Dynamisches Parkleitsystem ist aufgebaut – Betrieb ab Mitte November Echtzeit-Information über freie Parkplätze steuert Besucherströme

„Günzburg ist als Treffpunkt beliebt. Unsere Besucher kommen zum Einkaufen, Bummeln oder Essen, genießen das Flair der Altstadt, nehmen an kulturellen Veranstaltungen teil. Es wurde Zeit, dass eine Stadt wie Günzburg ihre unterschiedlichen Besucherströme angemessen leitet“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Anschaffung des dynamischen Parkleitsystems. Die Parkplatzsuchenden finden so leicht an ihr Ziel.Ab den Zugangsstraßen lenken fortan dynamische Willkommenstafeln oder Wegweiser die Parkplatzsuchenden zum Ziel. Teil des Parkleitsystems sind: Der Parkplatz am Auweg und in der Ichenhauserstraße sowie die Parkhäuser am Bahnhof, am Stadtberg und in der Altstadt. Die Freitextanzeige an den Willkommenstafeln weist zukünftig auf verkehrsrelevante Ereignisse, wie z.B. Veranstaltungen auf dem Marktplatz oder größere Straßensperrungen, hin.Grund für die Anschaffung war unter anderem auch der Eindruck, dass in Günzburg Parkplätze fehlen. Die Auslastungen beweisen jedoch das Gegenteil. Mit dem dynamischen Parkleitsystem, welches sich in Sekundenschnelle aktualisiert, gehören diese Diskussionen der Vergangenheit an. Piktogramme sorgen dafür, dass das Parkleitsystem auch ohne Deutschkenntnisse verständlich ist. Das kommt vor allem auch den ausländischen Touristen zugute. Die Stadt Günzburg investiert knapp 650.000 Euro in das System. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich, dass die Stadt Günzburg eine Förderung von etwa 50 Prozent der Investitionskosten erhält.