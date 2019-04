Drei Dienstjubiläen bei der Stadt Günzburg

Franz Hieber geht gleichzeitig mit der Feier seines 25-jährigen Dienstjubiläums in den Ruhestand. Hieber war im Bauhof als Kraftfahrer im Straßen- oder Gewässerbau beschäftigt. „Wir schätzten Sie stets für ihr großes Fachwissen und Zuverlässigkeit“, dankte Oberbürgermeister Jauernig.Heidi Baur ist als Finanzbuchhalterin mit der Heimkostenabrechnung sowie der digitalen Verwaltung des Alten- und Pflegeheims der Heiliggeist-Spitalstiftung betraut. „Ich danke Ihnen für Ihre hochqualifizierte Arbeit, Ihre Unterstützung in der Heimleitung und Ihre Zuverlässigkeit“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig bei der Feierstunde.Katharina Prokscha gehört zum Reinigungsteam der Stadt Günzburg, unterstützt auch bei Empfängen im Münzkabinett oder Sitzungssaal. „Ihr hohes Maß an Zuverlässigkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft verdient großes Lob“, bedankte sich Oberbürgermeister Jauernig.