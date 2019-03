Dirk Müller Lasst den Bullen los - Vom Sparer zum Aktionär! Verlegung des Augsburger Auftritts in die Stadthalle nach Gersthofen

Dirk Müller, besser bekannt als „Mr. Dax“, ist Deutschlands bekanntester Börsenmakler und Spiegel-Bestseller-Autor. Nach seinen Kick-Off Shows im Herbst 2018 geht er erstmals 2019 auf große Deutschland-Tour. „Lasst den Bullen los - Vom Sparer zum Aktionär!“ ist nicht nur die Premiere von Dirk Müllers neuer Edutainment-Show. Es ist auch das erste Mal überhaupt, dass ein Experte aus dem Finanzsektor mit seinem eigenen Live-Programm durch Deutschland touren wird.In Zeiten, in denen das Sparbuch keine Zinsen mehr bringt, überlegen immer mehr Menschen, nun doch den Schritt an die Börse zu wagen. Doch wie investiere ich richtig in Aktien? Wie funktioniert das überhaupt? Was muss ich beachten? Wie unterscheide ich kurzfristige Spekulation von einem seriösen Investment und wie mache ich das jeweils richtig? Wie finde ich gute Aktien? Was passiert bei einem Crash und wie kann ich davon profitieren? Diese Fragen und mehr beantwortet Dirk Müller in seinem neuen Live-Infotainment-Programm. Er wirft dabei einen scharfen Blick auf Finanzen, Wirtschaft und Börse - spannend, authentisch und humorvoll.Nach einer Ausbildung bei der Deutschen Bank begann 1992 seine Karriere am Frankfurter Börsenparkett. In den ersten Jahren handelte er für internationale Häuser mit Staatsanleihen, bevor er 1998 auf die Aktienseite wechselte und als durch das hessische Wirtschaftsministerium vereidigter Makler nicht nur für die Kurse von Allianz, Commerzbank, Daimler und zahllosen anderen Aktien verantwortlich war, sondern auch zahlreiche Börsengänge wie den der Hypovereinsbank eingeläutet hat. Für mehr als zehn Jahre lag Dirk Müllers Arbeitsplatz direkt unter der großen Anzeigentafel mit dem sogenannten „Daxchart“. Den Fotografen, die über die Börsenentwicklung zu berichten hatten, war die Kurve alleine zu langweilig und sie begannen, das Gesicht des 49-jährigen Hessen mit abzulichten. Das brachte ihm den Spitznamen „Mr. Dax“ ein. Die Medien bemerkten sehr bald, dass zu dem Gesicht eine aussagekräftige und leicht verständliche Stimme gehörte, was Müller zu einem der gefragtesten Finanzexperten Deutschlands machte. Bis heute steht Dirk Müller als renommierter und in der Öffentlichkeit beliebter Spezialist mit seinen Expertisen immer wieder im Fokus, wie er mit bislang drei Bestsellern und seiner neuesten Buch-Veröffentlichung „Machtbeben“ (Heyne Verlag, VÖ: 27.08.2018) unter Beweis stellt.Mr. Dax übersetzt die komplizierte Börsensprache auf anschauliche Weise in die Alltagssprache für jedermann. Klare Kante, ehrliche Einschätzungen und unabhängige Urteile sind seine Markenzeichen. Und das nun auch live auf der Bühne.„Mr. Dax” live on Tour 2019Dirk MüllerLasst den Bullen los - Vom Sparer zum Aktionär!27.04.2019 Hannover Swiss Life Hall28.04.2019 Hamburg Mehr! Theater am Großmarkt30.04.2019 Bochum RuhrCongress01.05.2019 Stuttgart Liederhalle - Beethoven-Saal03.05.2019 Gersthofen Stadthalle04.05.2019 Frankfurt am Main Jahrhunderthalle Frankfurt08.05.2019 Erfurt Messe, Carl Zeiss Saal11.05.2019 Braunschweig Stadthalle Congress SaalTickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen,sowie im Internet unter www.eventim.de und www.semmel.de .Weitere Infos und Inhalte in unserem Online-Magazinunter www.entertainmag.de