Dienstjubiläen und Verabschiedung in den städtischen Kindergärten und im Rathaus

Sonja Dango, Kinderpflegerin im Kinderhaus Hagenweide, feiert ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. „Sie sind Expertin auf dem Gebiet der Musik, der Kunst und der Tierwelt. Sie entführen die Kinder in die Geschichten von Feen und Elfen und regen so deren Fantasie an. Ich bedanke mich im Namen des Teams und im Namen zahlreicher Kinder für Ihr tägliches Engagement“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig.Im gleichen Haus ist Sieglinde Hermann seit 40 Jahren angestellt. Hervorzuheben sind besonders ihre Sing-, Spiel- und Gesprächskreise mit den Kindern. „Sie wissen genau, was zu welcher Gruppe passt, wie sich einzelne motivieren oder auch beruhigen lassen. Am Herzen liegt Ihnen neben der gemeinsamen Bewegung auch die Natur- und Umweltpädagogik. Dass Sie sich über ihre Arbeitszeit hinaus um weitere Kinder kümmern, verdient unsere Hochachtung“, bedankte sich Oberbürgermeister Jauernig.Tanja Keilwerth begann ihre Zeit im Rathaus der Stadt Günzburg 1994 mit der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Im Ordnungsamt beschäftigt gehören die Nachbearbeitung der Feuerwehreinsätze, die kassenrechtlichen Anordnungen des Ordnungs- und Sozialamts, die Mitarbeit beim Volksfest sowie die Betreuung der „Netten Toilette“ zu ihren Aufgaben. „Wir schätzen Ihre Zuverlässigkeit und Ihre WitterungsStandhaftigkeit beim Radeln zur Arbeit oder bei der Organisation des Aktionstags während unserer Umweltwoche“, lobte Oberbürgermeister Jauernig.Die Leiterin des Kindergartens Kunterbunt, Birgit Metzger, verabschiedet sich kurz nach ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum in den Ruhestand. Sie war eine erfahrene Erzieherin, die stets das Wohl und die bestmögliche Förderung der anvertrauten Kinder im Blick hatte. „Unermüdlich haben Sie an Verbesserungen gearbeitet, dabei immer Ihr Team eingebunden. Dafür bedanke ich mich herzlich“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Besonders wichtig war Birgit Metzger auch die Vernetzung mit anderen Stellen und Institutionen, wie der Frühförderstelle oder den Grundschulen, damit die Kinder bestmöglich gefördert werden.