Die Geschichte der Wasserkraft in Günzburg- Vortrag des Historischen Vereins Günzburg

Der Referent blickte dabei nicht nur in die Vergangenheit sondern machte auch Vorschläge, wie die Wassergeschichte der Großen Kreisstadt noch stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung geholt werden kann. Bereits die Römer nutzten die Wasserkraft in ihrer Siedlung Gontia. Den Beweis dafür liefert der von Müllern dem Wassergott Neptun gestiftete Opferaltar, der nun in der neuen Römerausstellung im Städtischen Heimatmuseum zu sehen ist. „Von den Römern, über das Mittelalter bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war die Nutzung der Kraft des Wassers für Günzburg von zentraler Bedeutung und machte erst unter anderem diese erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt möglich“, betonte Stefan Baisch, der Vorsitzende des Historischen Vereins, in seiner Begrüßung. Der Historische Verein Günzburg hat den Vortrag von Manfred Proksch organisiert, der mit großer Präzession und Genauigkeit die Quellen der Günzburger Wassergeschichte gesammelt und in seinem Vortrag, untermauert durch Zeichnungen, Karten und Fotos, umfangreich präsentiert hat.