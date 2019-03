Der vierte Seniorenbeirat fand sich zusammen -Gerhard Schöttl bleibt Vorsitzender

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der in der Stadt lebenden Menschen ab dem 60. Lebensjahr und ist deren Sprachrohr für Wünsche und Anregungen an die Stadt Günzburg. Elf Beiräte werden jeweils für drei Jahre von den Günzburger Senioren gewählt. Sie arbeiten ehrenamtlich und parteipolitisch neutral.In seinem Grußwort bedankte sich Oberbürgermeister Jauernig bei den Beiräten, sich ehrenamtlich in den Dienst der Senioren und damit auch der Stadt Günzburg zu stellen. Der bisherige Vorsitzende Gerhard Schöttl, sein Stellvertreter und Pressebeauftragter Gerhard Skrebbas sowie die stellvertretende Schriftführerin Christa Buchen wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Neu ins Führungsgremium wurde Renate Haupeltshofer als Schriftführerin gewählt, da der bisherige Amtsinhaber Günter Geiger für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stand.Der Flyer des Seniorenbeirats wird in Kürze aktualisiert erscheinen. Als erste Aufgabe haben sich die Mitglieder vorgenommen, den Leitfaden mit den wichtigsten Daten und Adressen von Einrichtungen, Behörden oder sonstigen Auskunftsstellen für die älteren Menschen Günzburgs neu aufzulegen. Auch die gut besuchten Informationsveranstaltungen sind wieder in Planung.Die elf Mitglieder des 4. Seniorenbeirats (alphabetisch): Buchen Christa, Flemisch Gerhard, Förster Brigitte, Günther Geiger, Haupeltshofer Renate, Imminger Harald, Nimsgern Helmut, Riedinger Hermann, Schöttl Gerhard, Skrebbas Gerhard, Tangel Gerhard