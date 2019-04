Anzeige

Behinderungen durch Baustellen – Zwei Bushaltestellen werden vorübergehend verlegt

Zwei Baumaßnahmen sorgen in den nächsten Wochen unter anderem für Änderungen beim Busverkehr in Leipheim.



Vom 6. bis 17. Mai sorgt eine Baumaßnahme im Bereich des Kreisverkehrs am Gartenhallenbad und in der Augsburger Straße vom Kreisverkehr bis zur Ludwigstraße für Verkehrsbehinderungen. Durchfahrende Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über die Südumfahrung auszuweichen. Die Leipheimer Innenstadt ist über die Ortseinfahrt aus Richtung Ulm kommend zu erreichen. Ausnahmsweise dürfen auch Lastwagen in diesem Zeitraum über den Stadtberg stadteinwärts fahren.

Die Bushaltestelle „Hallenbad“ wird in diesem Zeitraum aus beiden Richtungen nicht angefahren. Nahverkehrsteilnehmer werden gebeten, die Ersatz­haltestellen zu nutzen.

Eine zweite Baumaßnahme startet ebenfalls am 6. Mai am Leipheimer Ostfriedhof. Im Zuge der Bauarbeiten ist die Günzburger Straße zwischen Hospitalstraße und Wallgrabenstraße voraussichtlich bis zum 17. Mai gesperrt. Die Zufahrt in die Innenstadt über die Wallgrabenstraße ist jedoch möglich. Insgesamt dauern die Arbeiten am Ostfriedhof voraussichtlich bis zum 30. Juni.

Über den gesamten Zeitraum vom 6. Mai bis 30. Juni gibt es für die Bushaltestellen „Brahmsweg“ und „Ostfriedhof“ in Fahrtrichtung Ulm Ersatzhaltestellen. Die Ersatzhaltestelle für den Brahmsweg befindet sich in der Maximillianstraße, für die Haltestelle Ostfriedhof wird der alte Busbahnhof in der Wallgrabenstraße angefahren (siehe Plan).

Die Stadt Leipheim bedankt sich schon im Voraus bei allen Verkehrsteilnehmern für Ihr Verständnis.

Gefällt mir