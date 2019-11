Anzeige

Bayerische HIV-Testwoche 2019

Am Montag 25. November 2019 beginnt die Bayerische HIV-Testwoche. Neben den regelmäßigen Angeboten werden die Gesundheitsämter, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen in Bayern anonyme HIV-Tests sowie vertrauliche Beratung anbieten.



Auch das Gesundheitsamt am Landratsamt Günzburg beteiligt sich an der HIV-Testwoche. Anonyme und kostenlose HIV-Tests bietet das Gesundheitsamt am



Dienstag, 26.November 2019 von 8:00 Uhr -12:00 Uhr

und von 13:30 Uhr – 15:30 Uhr und am

Mittwoch, 27. November 2019 von 13:30 Uhr -15:30 Uhr

auf Zimmer Nr. 1.41 im 1. OG an.



Auch außerhalb der jährlichen Testwoche ist es beim Gesundheitsamt natürlich möglich, sich testen zu lassen.



Viele Menschen waren schon einmal in einer Situation, in der das Risiko für eine HIV-Infektion bestanden haben könnte. Die Unsicherheit danach ist eine große Belastung. Habe ich mich angesteckt? Oder mache ich mir unbegründet Sorgen? Beantworten kann das nur ein HIV-Test, verbunden mit einem vertrauensvollen Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin in Sachen HIV.



Wie ein Test abläuft, darüber kann man sich auf der offiziellen Internetseite zur HIV-Testwoche www.testjetzt.de informieren. Für weitere Informationen ist das Gesundheitsamt Günzburg unter 08221/95-730 /731 zu erreichen.





Koordiniert wird die Aktion vom Bayerischen Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Gefällt mir