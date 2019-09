Anzeige

Bahnübergang in der Wasserburger Ortsstraße wird saniert

Für die Sanierungsarbeiten am Bahnübergang in der Ortsstraße in Wasserburg ist dieser vom 26. bis 27. September für den Gesamtverkehr gesperrt. Für Anlieger ist die Fahrt bis zur Baustelle frei. Eine Umleitung ist eingerichtet.

