Anzeige

Ausstellung „Kunststoffe – Segen oder Fluch?“

„Kunststoffe – Segen oder Fluch“ heißt die Ausstellung, die derzeit im Eingangsbereich des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes in der Schleifstraße 5 in Leipheim zu sehen ist.

Anschaulich werden Alternativen, Nutzen und Gefahren zum Gebrauch von Plastik dargestellt.

Interessierte können bis 14. Februar 2020 von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und zusätzlich am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr kostenlos die Ausstellung im Foyer des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes besuchen.

Gefällt mir