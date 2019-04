Verkehrsministerium erfasst Zustand von Bayerns Staatsstraßen Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart: "Wir halten Bayerns Straßen in Schuss"

Die sogenannte Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) wurde auf den Staatsstraßen in Bayern erstmals 1996 angewendet. Die Straßen werden mit speziellen Messfahrzeugen befahren. Ein Fahrzeug misst, wie eben die Straßenoberfläche ist und erstellt Bilder. Damit können Risse, Flickstellen oder Ausbrüche visuell ausgewertet werden. Ein zweites Messfahrzeug misst die Griffigkeit der Straßen. Nach der Erfassung der Daten werden diese zunächst einer umfassenden Prüfung unterzogen. Die geprüften Daten werden dann ausgewertet und den Staatlichen Bauämtern zur Verfügung gestellt.Neben dem Zustand der Straßen prüfen speziell ausgebildete Ingenieure in einem dreijährigen Rhythmus auch den Zustand aller Brücken im Zuge von Staatsstraßen. Die Ergebnisse der ZEB und die Ergebnisse der Brückenprüfungen bilden die Grundlagen für die Erhaltungsplanung der Staatlichen Bauämter. Reichhart: „Die Erkenntnisse aus der ZEB sind von entscheidender Bedeutung, um mit den Haushaltsmitteln, die für die Erhaltung des Staatsstraßennetzes zur Verfügung stehen, einen möglichst großen Nutzen zu erzielen.“ Die Staatlichen Bauämter stellen jährlich ein Programm mit Erhaltungsmaßnahmen auf, die baulich realisiert werden sollen. Neben dem Zustand der Straßen und Brücken werden hierbei beispielsweise auch die Verkehrszahlen oder das Unfallgeschehen in der Programmaufstellung und Priorisierung von Erhaltungsmaßnahmen berücksichtigt.Parallel zu der ZEB auf den Staatsstraßen führt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in diesem Jahr auch eine ZEB auf den Bundesstraßen in Bayern durch.