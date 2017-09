V-Partei³: Leipheim wird Gründungsort des bundesweit ersten Bezirksverbands der V-Partei³ - Zwei Mitglieder aus Günzburg in den Vorstand gewählt

Leipheim war der Gründungsort des bundesweit ersten Bezirksverbands „ Schwaben“ der V-Partei³. Die V-Partei³, die vor etwas mehr als einem knappen Jahr gegründet wurde, hat bis jetzt fast 1.600 Mitglieder. Die Partei setzt sich für Veränderung, Veganer und Vegetarier ein, hat aber ein vielfältiges Parteiprogramm.

Bevor gewählt wurde, fand noch der Veggie Stammtisch statt. Der Gedanke, so erklärte Birgit Fahr, ist das Alle, die sich für die Idee interessieren sich informieren können. Der Stammtisch trifft sich an jedem ersten Dienstag im Monat in der Gaststätte„ Waldvogel“ unter der Organisation der V-Partei³. Außerdem werden Filmabende, Messebesuche oder Teilnahmen an Demonstrationen auf freiwilliger Basis organisiert. Der Platz im Lokal war zu eng. Viele waren gekommen um sich über die vegane Ernährung als auch am aufgebauten Büchertisch zu informieren.Zur Gründung des Bezirksvorstandes waren unter anderem das Mitglied des bayerischen Landesvorstands Henrik Lange sowie der stellvertretende Bundesgeschäftsführer Konrad Harle und die stellvertretende Bundesvorsitzende Heike Rudolf an die Donau gekommen. Eine Woche vor der Bundestagswahl, bei der die Partei ebenfalls antritt, hatten die Mitglieder bereits die Aufgabe für den ersten Bezirksverband den Vorstand zu wählen.„ So kann man,“ erklärt Henrik Lange den Parteimitgliedern,“ die Last auf die Bezirksverbände ausbreiten, denn alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich“. Ein Mitglied trat noch am selben Abend in die Partei ein, drei Besucher zeigten sich an einer Mitgliedschaft sehr interessiert.Überrascht zeigte sich Bundesgeschäftsführer Konrad Harle über die Zahl der Vorstandsmitglieder.Harle: „ Mit so viel Mitglieder im Vorstand haben wir gar nicht gerechnet“.Zum ersten Vorsitzenden wurde Roy Heydrich aus Nersingen gewählt. In seiner kurzen Rede erklärte Heydrich, das er möchte, dass die Partei im Bezirk positiv wahrgenommen wird. Als zweite Vorsitzende wurde die günzburgerin Martina Buttala gewählt. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Heike Rudolf wurde ebenfalls von der anwesenden Versammlung als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Die günzburgerin Birgit Fahr wurde als Schriftführerin gewählt.Als Bezirksgeneralsekretär wurde der erst vor zwei Wochen in die Partei eingetretene Lukas Stadelmeyer gewählt. Den Bezirksverband als Pressesprecher vertreten wird Andreas Heck. Der stellvertretende Bundesgeschäftsführer Konrad Harle wird auch im Bezirk die Geschäfte der Partei führen. Als Beisitzer wurden Marcel Frey, Ayla Petras und Anja Schumann gewählt.Der Bezirksverband will im kommenden Jahr bei den Landtagswahlen antreten.