V-Partei³: Junge moderne Partei hat erfolgreich Kandidaten aufgestellt

Land- und Bezirkstagswahl 2018



(Gablingen) Ein großer Erfolg gelang der schwäbischen V-Partei³ auf ihrer Bezirksmitgliederversammlung. Für alle 13 Stimmkreise konnte die junge Partei sowohl für Bezirks- als auch Landtagswahl Direktkandidaten nominieren. Auf den ersten Platz der Bezirksliste wählten die Delegierten einstimmig den Parteivorsitzenden Roland Wegner.Bezirksvorsitzender Roy Heydrich zeigte nicht ohne Stolz die positive Entwicklung der letzten Monate auf. „Noch zur Bundestagswahl waren wir nur über die Zweitstimme wählbar. Nun haben wir es geschafft, alle 13 Stimmkreise mit Direktkandidaten zu belegen, was nach dem kurzen Bestehen der V-Partei³ nicht selbstverständlich ist“, so der hochmotivierte Nersinger, der selbst auf Platz 2 gewählt wurde.Zwei Günzburgerinnen vertreten die Partei auf der Liste. Die Direktkandidatin für den Stimmkreis Günzburg, Birgit Fahr, tritt auf Platz 7 an, auf die 10. Stelle wurde Martina Buttala gewählt. Die verabschiedete Bezirksliste (Zweitstimme) umfasst insgesamt 20 Kandidaten und kommt auf einen Frauenanteil von 60 Prozent.Die V-Partei³ wurde im April 2016 von Roland Wegner gegründet und strebt mit ihrem Parteiprogramm an, Veränderungen in verkrustete Strukturen zu bringen. Damit greift sie aktuelle Tendenzen auf wie die biovegane Landwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften und das bedingungslose Grundeinkommen. Das im Namen enthaltene „V hoch drei“ - Veränderung, Vegetarier und Veganer – impliziert ein breitgefächertes Programm mit den Schwerpunkten Tierrechte, Umwelt- und Verbraucherschutz. Auch für den sozialen Bereich und die Bildungspolitik werden Veränderungen gefordert.Angesichts der stetig steigenden Mitgliederzahl sieht Verwaltungsexperte Roland Wegner optimistisch auf die nächsten Wahlen. „Wir bieten mutige Themen an, die den Nerv der Zeit treffen“, so der 42-Jährige.Bezirksliste:1. Roland Wegner (42), Langweid, Diplom-Verwaltungswirt2. Roy Heydrich (36), Nersingen, Vertriebsingenieur3. Heike Rudolf (41), Augsburg, Studienrätin (RS)4. Konrad Harle (59), Augsburg, Unternehmer5. Cheyenne Hanson (20), Augsburg, Schülerin6. Eva-Marie Springer (61), Höchstädt, Finanzspezialistin7. Birgit Fahr (55), Günzburg, Studienrätin (RS)8. Frank Liermann (45), Friedberg, Kraftfahrzeughändler9. Edith Rayner (52), Dietmannsried, Redakteurin10. Martina Buttala (54), Günzburg, Körpertherapeutin11. Pia Schlipf (35), Königsbrunn, kaufmännische Angestellte12. Daniela Woywode, (35), Bad Wörishofen, kaufmännische Angestellte13. Leonie Wohlfarth (27), Roßhaupten, Heilerziehungspflegerin14. Marcel Frey (28), Rettenberg, Soziologe15. Simone Baumgertel (48), Bad Grönenbach, Heilpraktikerin16. Raphael Heck (21), Augsburg, Student17. Stefan Herzog (49), Bodolz, Rentner18. Kristin Burger (25), Bad Kissingen, Tierpflegerin19. Marian Springer (73), Höchstädt, Rentner20. Anna Burghart (22), Biberbach, Kinderheilpädagogin B.A.Stimmkreisdirektkandidaten:Stimmkreis 701 (Augsburg-Stadt-Ost): Heike RudolfStimmkreis 702 (Augsburg-Stadt-West): Konrad HarleStimmkreis 703 (Aichach-Friedberg): Frank LiermannStimmkreis 704 (Augsburg-Land/Dillingen): Roland WegnerStimmkreis 705 (Augsburg-Land-Süd): Pia SchlipfStimmkreis 706 (Donau-Ries): Eva-Marie SpringerStimmkreis 707 (Günzburg): Birgit FahrStimmkreis 708 (Kaufbeuren): Daniela WoywodeStimmkreis 709 (Kempten/Oberallgäu): Edith RaynerStimmkreis 710 (Lindau/Sonthofen): Stefan HerzogStimmkreis 711 (Marktoberdorf): Leonie WohlfarthStimmkreis 712 (Memmingen): Simone BaumgertelStimmkreis 713 (Neu-Ulm): Roy Heydrich