V-Partei³ fordert politische und gesellschaftliche Veränderung

(Bayreuth) In einem lebhaften zweitägigen Bundesparteitag debattierten am vergangenen Wochenende in Bayreuth circa 150 hochmotivierte Delegierte der jungen V-Partei³, der Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Neben Satzungs- und Programmänderungen wurde turnusgemäß auch der Bundesvorstand neu gewählt.



Roland Wegner und Jennifer Nielsen bilden Doppelspitze



Namensdiskussion und Programmerweiterung

Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Fokus

In seiner Grundsatzrede zeigte Parteigründer und Bundesvorsitzender Roland Wegner die zwingende Notwendigkeit einer Postwachstumsökonomie auf. „Wir müssen weniger produzieren und weniger konsumieren“, brachte er es auf den Punkt und forderte dabei gleichzeitig die Einführung eines bundesweit kostenlosen ÖPNV, den er über eine Börsentransaktionssteuer für finanzierbar hält. Mit Verweis auf die Übernahme von Monsanto durch Bayer forderte er: „Wesentliche Aufgabe der deutschen und europäischen Politik muss es zudem sein, die Landwirtschaft auf bio-vegan umzustellen“. Denn der Ausbau der Agrarindustrie auf der Basis von Agrargiften und verändertem Saatgut beeinflusst die Fruchtbarkeit der Böden negativ und verschlechtert die Qualität der produzierten Nahrungsmittel drastisch. Die Reden von Christine Rustler und Henrik Lange griffen die Vision der Partei auf, in Kürze ein gewaltfreies Leben auf der Erde vorzufinden, bei dem u.a. die Tötung von Mitgeschöpfen der Vergangenheit angehört. Ebenso wird niemand mehr behaupten, dass das Recht auf Leben dem eigenen Genusswunsch unterzuordnen ist.Aufgrund eines Antrages fand die Wahl einer Doppelspitze statt. Aus vier Bewerber*innen setzte sich Roland Wegner (42, Augsburg) im ersten Wahlgang durch. Zur gleichberechtigten Bundesvorsitzenden wählten die Delegierten im Anschluss die 24-jährigen Jennifer Nielsen, die bereits im Hamburg als Landesvorsitzende ihr politisches Talent beweisen konnte.Zu den Stellvertretern wurden Heike Rudolf (41, Augsburg), Roy Heydrich (36, Nersingen) und Michael Kneifel (50, Köln) gewählt. Neue Generalsekretärin ist Christine Rustler (41, München). Als Geschäftsleiter bestätigt wurde Konrad Harle (60, Augsburg). Neu im Amt sind Patricia French (46, München) als Bundesschatzmeisterin und Eva-Marie Springer (61, Höchstädt) als Bundespressesprecherin. Insgesamt umfasst der neue Bundesvorstand 22 Mitglieder.Die bereits gelebte gewaltfreie Kommunikation innerhalb und außerhalb der Partei wurde explizit ins Parteiprogramm mitaufgenommen. Weiterhin wurde im Programm festgelegt, dass Vorstandsmitglieder der Partei als Vorbilder fungieren und sich mit einer nachhaltigen Lebensweise am anspruchsvollen Parteiprogramm orientieren sollen, um die Partei authentisch vertreten zu können. Ein vom Landesverband NRW eingebrachter Antrag auf Änderung des Namenszusatzes „Veränderung, Vegetarier, Veganer“ wurde nach reger Aussprache mit überwältigender Mehrheit abgelehnt, da sich die V-Partei³ als politische Vertretung der 10 Millionen Vegetarier und rund 1,3 Millionen Veganer in Deutschland sieht und klar aufzeigen will, dass die vegane Lebensweise der einzige Weg in die Zukunft ist. Das muss auch im Namen ersichtlich sein.Die V-Partei³ beabsichtigt, an den im Herbst stattfindenden Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern und Hessen teilzunehmen. Vorher müssen allerdings insgesamt rund 10.000 Unterstützerunterschriften beigebracht werden, um die formalen Erfordernisse zu erfüllen.Weitere Informationen zum Parteiprogramm: www.v-partei.de