V-Partei³ feiert ihre Ergebnisse der bayerischen Landtagswahl-Über 34000 Wähler überzeugt

Die 2016 gegründete V-Partei³ nahm heuer erstmalig an der Landtagswahl in Bayern teil. 2017 konnte die in Bayern entstandene hellgrüne Bewegung erste Erfahrungen bei der Bundestagswahl sammeln, jedoch ohne Direktkandidaten. Für die Landtagswahl 2018 konnten die bayerischen Wähler vielerorts ihr Kreuzchen auch bei Direktkandidaten der V-Partei³ setzen - und das taten sie auch. Über 15.000 Bürger*innen schenkten der V-Partei³ ihr Vertrauen mit der Erststimme. In Gesamtstimmen sind es über 34.000 - mehr als eine Verdopplung im Vergleich zur Bundestagswahl, wo über 13.000 Wähler*innen die V-Partei³ unterstützten.Die Landesvorsitzende, Christine Rustler, sprach am Ende des Wahlabends den Anwesenden ihren Dank aus: "Wir haben alles gegeben und das zeigt sich in der großen Anzahl an Wähler*innen, die uns ihr Vertrauen aussprechen. Danke für euren unermüdlichen Einsatz!" Außerdem wies sie auf den anstehenden Landesparteitag am 27. Oktober hin, bei dem ein neuer Landesvorstand gewählt werden wird. Das Ziel sei es, so Rustler, erneut einen starken Landesvorstand zu bilden, der künftige Aufgaben weiterhin mit vollem Einsatz meistern wird.