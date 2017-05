Staatsminister Dr. Marcel Huber kommt – der Leiter der Staatskanzlei spricht am 2. Juni 2017 im Festzelt in Mönstetten

Der bayerische Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben, Dr. Marcel Huber, kommt nach Mönstetten.

Anlass für seinen Besuch ist das traditionelle 3tägige Pfingstfest des SC Mönstetten, dessen Auftakt der Staatsminister bildet. Dr. Marcel Huber spricht am 2. Juni 2017 um 20.00 Uhr im Festzelt am Sportplatz. Umrahmt wird der politische Abend von der Feuerwehr-Musikkapelle Dürrlauingen. Für eine leckere Festzeltbewirtung sorgt in bewährter Tradition der SC Mönstetten.