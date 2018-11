Sanierungen an Schulturnhalle in Wasserburg abgeschlossen Schulverband investierte knapp 300.000 Euro

Die Prallwände in der Turnhalle entsprachen nicht mehr den aktuellen DIN Vorschriften, sodass diese ausgewechselt werden mussten. Nachdem die Analyse der Unterkonstruktion Mängel ergab, musste das komplette Sichtmauerwerk bis unter die Decke ausgebaut werden. Gleichzeitig erneuert wurden die Sprossenwände. Die restliche Giebelfläche bekam eine akustisch wirksame Holzverkleidung. „Die alten Glasbausteine sind aus energetischen Gründen gegen neue Fensterelemente getauscht und Außen sind nun Jalousien gegen die sommerliche Hitze angebracht“, stellt Rektor Markus Mayer zufrieden fest.„Damit unsere Schülerinnen und Schüler ausgiebig und sicher sporteln können, investieren wir knapp 300.00 Euro in die Turnhalle“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Wie bei den vorausgegangenen Bauarbeiten dieses Jahr sei das Geld zusätzlich zum Normalunterhalt der Schule in die Hand genommen worden. 2018 bekam die Grund- und Mittelschule Wasserburg einen gepflasterten Untergrund für den Tischtennisplatz, neue Markierungen am Fahrradübungsplatz, einen erneuerten Fallschutz an der Reckanlage, eine verbesserte Pausenhofbeleuchtung sowie neue Waschtischarmaturen.Außerdem, so Bubesheims Bürgermeister Walter Sauter, wird momentan die Westfassade der Schule saniert. Diese Kosten belaufen sich auf etwa 85.000 Euro.Die Schulleitung der Grund- und Mittelschule in Wasserburg, Markus Mayer und Marion Vega, sind begeistert von den Neuerungen am und rund um das Schulgebäude und bedankten sich bei der Übergabe.