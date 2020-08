Günzburg : Günzburg, Bahnhof |

Querdenken ist angesagt!





Corona Impfung, ist das die Erlösung?

Welche Risiken verbergen sich dabei?

Was sind die Interessen von Politik und Gesundheitsindustrie?

Was sagen Ärzte und Heilpraktiker?

Was bringen die öffentlich Rechtlichen, was die Zeitungen?

Interessante FAKTEN erfahren Sie auf dieser Veranstaltung.



„Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Land mit einer Regierung, aber ohne Zeitung, und einem Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich mich für das Land ohne Regierung entscheiden.“

―Thomas Jefferson-





Daher, kommt möglichst zahlreich, um Zeichen zu Setzen.